Число жертв COVID-19 в мире достигло 2,38 млн

Инфицированных коронавирусом уже более 108 млн человек

На 13 февраля в мире зафиксировали 108 млн 186 тыс. 991 случай заражения COVID-19 с начала пандемии.

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Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выросло до 2 млн 382 тыс. 880. Выздоровели более 79 млн человек.

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Лидеры по инфицированию коронавирусом:

США возглавляют список заражений COVID-19. Здесь зафиксировали 27 млн 492 тыс. 25 инфицированных и 480 тыс. 767 летальных исходов. Выздоровели уже более 17 млн человек.

возглавляют список заражений COVID-19. Здесь зафиксировали 27 млн 492 тыс. 25 инфицированных и 480 тыс. 767 летальных исходов. Выздоровели уже более 17 млн человек. На втором месте — Индия с показателем в 10 млн 892 тыс. 746 человек. Из них умерли 155 тыс. 550 заболевших, поправились около 11 млн.

с показателем в 10 млн 892 тыс. 746 человек. Из них умерли 155 тыс. 550 заболевших, поправились около 11 млн. На третьем — Бразилия. Здесь с начала пандемии выявили 9 млн 765 тыс. 455 инфицированных. Скончались 237 тыс. 489 человек, вылечились почти 8,7 млн.

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Напомним, в Южной Африке фиксируют случаи повторного заражения новыми штаммами коронавируса у лиц, которые уже перенесли COVID-19 и имели антитела к нему.

Кроме того, препарат от астмы снижает риск возникновения осложнений при COVID-19. Но его следует принимать в течение первой недели болезни.

Самой эффективной из вакцин от коронавируса в мире признали американо-немецкую Pfizer. Завершают список англо-шведская AstraZeneca и китайская Sinovаc – смотрите в нашем сюжете:

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