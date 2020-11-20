Цифры не лгут: госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в штате

Впервые за 28 лет демократ опередил республиканца в Джорджии

Кандидат-демократ Джо Байден, баллотировавшийся в президенты США на выборах 3 ноября, одержал победу в штате Джорджия после многодневного пересчета голосов и постоянных усилий президента Дональда Трампа посеять сомнения в результатах выборов.

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Об этом официально объявил в пятницу, 20 ноября, госсекретарь штата Брэд Раффенспергер, сообщает The Hill

"Цифры не лгут. Я считаю, что те данные, которые мы представили сегодня, – верны", – сказал Раффенспергер.

Согласно данным властей штата, Байден в Джорджии опередил действующего президента Дональда Трампа на 12284 голоса. Этот результат они опубликовали после пересчета голосов.

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Если штабу Трампа не удастся оспорить эти результаты, то это будет первый случай с 1992 года, когда кандидат в президенты от демократов опережает республиканца в Джорджии.

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Напомним, в ночь на 20 ноября Брэд Раффенспергер заявил, что результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.

Отметим, Трамп потребовал не подсчитывать голоса в Мичигане. Однако в офисе генерального прокурора Даны Нессель заявили: выборы в Мичигане были проведены честно и прозрачно.

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