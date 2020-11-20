Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. США

Цифры не лгут: госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в штате

20 ноября, 21:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Впервые за 28 лет демократ опередил республиканца в Джорджии

Кандидат-демократ Джо Байден, баллотировавшийся в президенты США на выборах 3 ноября, одержал победу в штате Джорджия после многодневного пересчета голосов и постоянных усилий президента Дональда Трампа посеять сомнения в результатах выборов.

Реклама

Об этом официально объявил в пятницу, 20 ноября, госсекретарь штата Брэд Раффенспергер, сообщает The Hill

"Цифры не лгут. Я считаю, что те данные, которые мы представили сегодня, – верны", – сказал Раффенспергер.

Согласно данным властей штата, Байден в Джорджии опередил действующего президента Дональда Трампа на 12284 голоса. Этот результат они опубликовали после пересчета голосов.

В тренде
КГБ Беларуси внес основателей оппозиционного Telegram-канала в список террористов

Если штабу Трампа не удастся оспорить эти результаты, то это будет первый случай с 1992 года, когда кандидат в президенты от демократов опережает республиканца в Джорджии.

Реклама

Напомним, в ночь на 20 ноября Брэд Раффенспергер заявил, что результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.

Отметим, Трамп потребовал не подсчитывать голоса в Мичигане. Однако в офисе генерального прокурора Даны Нессель заявили: выборы в Мичигане были проведены честно и прозрачно.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

победа госсекретарь Джорджия Джо Байден Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекцию
Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекциюСША
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Китай угрожает оставить
Китай угрожает оставить "без глаз" разведку США и еще четырех странДругие страны
Выборы в США: Трамп победил в штате Аляска
Выборы в США: Трамп победил в штате АляскаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять