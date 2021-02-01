Десятки чиновников администрации Буша вышли из Республиканской партии – СМИ

Десятки чиновников администрации экс-президента США Джорджа Буша выходят из Республиканской партии.

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Как сообщает Reuters, они возмущены нежеланием многих республиканцев отсоединиться от Дональда Трампа даже после того, как после его заявлений сторонники штурмовали Капитолий 6 января.

По словам некоторых республиканцев, такой партии, как ее все знают, больше не существует. Многие продолжают поддерживать Трампа, что и "огорчает" их.

"Республиканской партии, которую я знал, больше нет. Я бы назвал это "культом Трампа", – заявил Джимми Гурули, который был заместителем министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки во время президентства Буша.

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По словам Кристофера Перселла, который работал в коммуникационной команде Белого дома во времена Джорджа Буша, более 60 бывших чиновников-республиканцев решили выйти из партии.

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К слову, экс-президент США Дональд Трамп не планирует лично присутствовать на слушаниях в Сенате по делу о своем импичменте. Показания в свою защиту он может предоставить в письменной форме.

Напомним, Сенат Конгресса США отложил рассмотрение импичмента 45-му президенту Дональду Трампу до 9 февраля, решение было принято единогласно.

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