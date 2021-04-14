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Эффективность вакцины Moderna оказалась ниже, чем предполагалось

14 апреля, 04:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Производитель вакцин озвучил новые данные по эффективности своего препарата против коронавируса после завершения третьей фазы клинических исследований

Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против коронавируса по результатам третьей фазы испытаний.

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Об этом со ссылкой на данные компании сообщает DW.

Согласно последним клиническим исследованиям вакцина Moderna, созданная по технологии мРНК, предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни – в 95 процентах.

Отмечается, что в третьей фазе клинических испытаний приняли участие более 30 тысяч добровольцев.

Отметим, в декабре 2020 года Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 процента.

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Напомним, согласно результатам исследования, опубликованным в Американском журнале акушерства и гинекологии, вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных.

В феврале компания Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, эффективную в борьбе с вариантом коронавируса из Южно-Африканской Республики.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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