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Ефективність вакцини Moderna виявилася нижчою, ніж вважалося

14 квітня, 04:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Виробник вакцин озвучив нові дані щодо ефективності свого препарату проти коронавірусу після завершення третьої фази клінічних досліджень

Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти коронавірусу за результатами третьої фази випробувань.

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Про це з посиланням на дані компанії повідомляє DW.

Згідно з останніми клінічними дослідженнями, вакцина Moderna, створена за технологією мРНК, запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкому протіканню хвороби – в 95 відсотках.

Зазначається, що в третій фазі клінічних випробувань взяли участь понад 30 тисяч добровольців.

Зазначимо, в грудні 2020 року Moderna оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1 відсотка.

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Нагадаємо, згідно з результатами дослідження, опублікованими в Американському журналі акушерства і гінекології, вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечними і ефективними для вагітних.

У лютому компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, ефективну в боротьбі з варіантом коронавірусу з Південно-Африканської Республіки.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцина ефективність коронавірус Moderna
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