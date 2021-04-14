Ефективність вакцини Moderna виявилася нижчою, ніж вважалося

Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти коронавірусу за результатами третьої фази випробувань.
Про це з посиланням на дані компанії повідомляє DW.
Згідно з останніми клінічними дослідженнями, вакцина Moderna, створена за технологією мРНК, запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкому протіканню хвороби – в 95 відсотках.
Зазначається, що в третій фазі клінічних випробувань взяли участь понад 30 тисяч добровольців.
Зазначимо, в грудні 2020 року Moderna оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1 відсотка.
Нагадаємо, згідно з результатами дослідження, опублікованими в Американському журналі акушерства і гінекології, вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечними і ефективними для вагітних.
У лютому компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, ефективну в боротьбі з варіантом коронавірусу з Південно-Африканської Республіки.
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