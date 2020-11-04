Это только начало. Когда объявят нового президента США и сколько будут считать голоса

В США завершилось голосование на президентских выборах. И хотя основные кандидаты – Дональд Трамп и Джо Байден – объявили себя победителями, имя следующего президента станет известно только через два месяца. Причиной тому особенности электоральной системы в США.

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Сайт "Сегодня" разобрался, какой на самом деле механизм запускается в Америке после выборов и когда объявят нового главу Белого дома.

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3 ноября (первый вторник ноября). День выборов.

Основной день голосования. Несколько недель до этого американцы голосуют по почте или заочно. В этот же день начинается подсчет голосов.

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4 ноября – 23 ноября. Подсчет голосов по почте.

Львиная доля голосов, которые были отданы по почте, должны быть доставлены и проштампованы до дня выборов., но в зависимости от законов штата, они могут учитываться и после. Например, в Северной Каролине и Пенсильвании их продолжат считать до 6 ноября, в Миннесоте и Неваде – до 10 ноября, в Огайо – до 13 ноября, а в штате Вашингтон – до 23 ноября.

10 ноября – 11 декабря. Штаты подтверждают результаты выборов.

Через неделю после основного дня голосования власти штатов могут начать оглашать официальные результаты выборов. Если разница в результатах двух главных кандидатов несущественна, может быть объявлен пересчет бюллетеней, что сдвигает сроки объявления результатов.

8 декабря (в Калифорнии – 11 декабря). Конец подсчета голосов, назначаются выборщики.

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К этой дате власти штатов должны подсчитать 100% голосов, урегулировать споры между кандидатами и назвать победителя голосования, который назначит своих представителей в коллегию выборщиков. В случае затянувшегося пересчета голосов этот процесс может быть остановлен в судебном порядке.

14 декабря (второй понедельник декабря ). Выборщики голосуют.

Через шесть дней после назначения выборщики встречаются (в разных штатах их количество отличается) и голосуют за кандидатуру следующего президента США. Теоретически выборщики могут поддержать не того кандидата, который их назначил, но в некоторых штатах за это им будет грозить штраф.

23 декабря. Результаты голосования везут в Вашингтон.

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Волеизъявление выборщиков фиксируют и отправляют в Вашингтон – чтобы доставить их на Капитолийский холм, дается девять дней.

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3 января. Новые члены Конгресса приносят присягу.

В полдень избранные сенаторы и конгрессмены приносят присягу. С этого начнется 117 созыв Конгресса.

6 января. Оглашаются результаты голосования выборщиков.

Церемония проходит в зале заседаний Палаты представителей. В присутствии конгрессменов и сенаторов по одному представителю от двух палат Конгресса зачитывают результаты голосования.

Для победы кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов из 538. Если оба кандидата набрали равное количество голосов, нового президента придется определять членам Палаты конгрессменов, но у каждого из 50 штатов будет лишь по 1 голосу.

И хотя парламентское большинство в нижней палате Конгресса удерживают демократы, республиканцы контролируют большинство делегаций штатов, поэтому у Дональда Трампа есть все шансы переизбраться таким образом.

Но если и так определить президента не выйдет, парламентариям придется выбрать кандидатуру вице-президента.

20 января. День инаугурации.

Определиться с кандидатурой президента Конгресс должен до полудня 20 января. В это время состоится церемония принесения присяги новым президентом США. Если после выборов и до инаугурации избранный президент скончается, его место займет избранный вице-президент.

Но если Конгресс не выбрал ни президента, ни вице-президента, Палата представителей назначает временного президента до тех пор, пока его не выберут. Если спикер Палаты Нэнси Пелоси покинет Конгресс, скорее всего, эту должность займет она.

С текущими результатами президентских выборов выборов, вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Мы также внимательно следим за ходом президентских выборов в США и подсчетом голосов. Подробнее читайте: "Трамп или Байден: в США выбирают президента".

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