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Facebook и Австралия возобновили переговоры о доступе к новостям

21 февраля, 04:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Компания Марка Цукерберга пока ничего не комментирует

Переговоры между Facebook и правительством Австралии возобновились после того, как компания Марка Цукерберга заблокировала доступ к новостям австралийцам в соцсети.

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Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает Reuters.

"Facebook предварительно подружился с нами снова. Я рад, что они вернулись за стол переговоров", – отметил премьер.

Кроме того, 19 февраля глава австралийского казначейства Джош Фриденберг сообщил, что разговаривал с генеральным директором Facebook Марком Цукербергом, и в ближайшие выходные ожидаются дальнейшие переговоры, но состоялись ли уже переговоры, неизвестно.

В Facebook информацию о возобновлении переговоров пока не прокомментировали.

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Ранее компания публично заявила, что не изменит своего отношения к разработанному в Австралии закону, требующему от платформ социальных сетей платить за ссылки на новостной контент.

Напомним, компания Facebook в среду, 17 февраля, заявила, что намерена ограничить доступность новостей и публикаций для жителей Австралии как местных, так и иностранных медиаресурсов, а люди во всем мире не смогут размещать ссылки на новости австралийских СМИ. В течение суток угрозу воплотили в жизнь.

Мы также сообщали, что и Google грозится закрыть свой поиск в Австралии из-за законопроекта, который обяжет техногигантов платить издателям и вещателям за контент СМИ, который отображается в поисковиках.

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