У Facebook отсудили 650 млн долларов за использование личных данных

Истцы из штата Иллинойс судились с компанией из-за функции распознавания лиц

Суд в Калифорнии (США) утвердил мировое соглашение в судебном деле против компании Facebook из-за алгоритма распознавания лица и использования биометрических данных без разрешения пользователей.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Теперь корпорация должна выплатить истцам 650 млн долларов.

В 2015 году адвокат из Иллинойса Джей Едделсон подал иск, к которому присоединились более полутора миллионов человек, проживающих в этом штате.

Каждый из них получит компенсацию за использование личных данных в размере 345 долларов.

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Иск касался функции Facebook "предложение тегов", позволявшей идентифицировать лица людей на фотографиях и отмечать пользователей.

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Истцы утверждали, что соцсеть использовала и сохраняла цифровые сканы их лиц без предварительного согласия, что нарушает закон о конфиденциальности, действующий в штате Иллинойс.

Судья Джеймс Донейто назвал это дело "самым мировым соглашением в деле о вмешательстве в частную жизнь".

Напомним, в январе стало известно, что киберпреступники получили доступ к данным более полумиллиарда пользователей соцсети Facebook и продают их всем желающим.

Мы также писали, что американские компании Facebook и Google еще в 2018 году заключили тайное соглашение, чтобы не конкурировать на рынке онлайн-рекламы.

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