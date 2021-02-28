У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих даних

Позивачі зі штату Іллінойс судилися з компанією через функціїю розпізнавання облич

Суд в Каліфорнії (США) затвердив мирову угоду в судовій справі проти компанії Facebook через алгоритм розпізнавання обличчя і використання біометричних даних без дозволу користувачів.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Тепер корпорація повинна виплатити позивачам 650 млн доларів.

У 2015 році адвокат з Іллінойсу Джей Едделсон подав позов, до якого приєдналися понад півтора мільйона осіб, що проживають в цьому штаті.

Кожен з них отримає компенсацію за використання особистих даних в розмірі 345 доларів.

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Позов стосувався функції Facebook "пропозиція тегів", що давала змогу ідентифікувати обличчя людей на фотографіях і позначати користувачів.

Позивачі стверджували, що соцмережа використовувала і зберігала цифрові скани їхніх облич без попередньої згоди, що порушує закон про конфіденційність, чинний у штаті Іллінойс.

Суддя Джеймс Донейто назвав цю справу "найбільш мировою угодою у справі про втручання в приватне життя".

Нагадаємо, в січні стало відомо, що кіберзлочинці отримали доступ до даних понад півмільярда користувачів соцмережі Facebook і продають їх усім бажаючим.

Ми також писали, що американські компанії Facebook і Google ще в 2018 році уклали таємну угоду, щоб не конкурувати на ринку онлайн-реклами.

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