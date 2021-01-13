Фото дня. Сотни нацгвардейцев лежат на полу в Капитолие

В США в Капитолие, где сегодня проходят дебаты по импичменту действующему президенту Дональду Трампу, находятся сотни бойцов Нацгвардии США. Они охраняют Капитолий на случай возможных акций протестов.

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Об этом сообщает Reuters.

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

На фото видно, что бойцы Нацгвардии США лежат на полу в ожидании возможного начала митингов. Некоторые из них спят, другие пользуются телефонами. Они лежат на верхней части своей военной формы.

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Как известно, палата представителей США 13 января начала обсуждения резолюции, чтобы объявить второй импичмент Дональду Трампу.

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Напомним, на прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолия, где должны были определить и объявить победителя на выборах, вероятно – демократа Джо Байдена.

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