Русский
$ 28,05
34,08
  1. Світові новини
  2. США

Фото дня. Сотні нацгвардійців лежать на підлозі в Капітолії

13 січня, 18:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бійці сплять чи користуються телефонами

У США в Капітолії, де сьогодні проходять дебати щодо імпічменту чинному президенту Дональду Трампу, знаходяться сотні бійців Нацгвардії США. Вони охороняють Капітолій на випадок можливих акцій протестів.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

На фото видно, що бійці Нацгвардії США лежать на підлозі в очікуванні можливого початку мітингів. Деякі з них сплять, інші користуються телефонами. Вони лежать на верхній частині своєї військової форми.

Реклама

В тренді
Учасник штурму Капітолія в США наклав на себе руки

Як відомо, палата представників США 13 січня почала обговорення резолюції, щоб оголосити другий імпічмент Дональда Трампа.

Реклама

Нагадаємо, минулого тижня прихильники чинного президента США Дональда Трампа взяли штурмом головний будинок Капітолію, де повинні були визначити і оголосити переможця на виборах, ймовірно – демократа Джо Байдена.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Капітолій нацгвардійці
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірників
Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірниківСША
"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версіюБокс
На відео штурму Капітолія почули фрази російською
На відео штурму Капітолія почули фрази російськоюСША
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
"Сімпсони" давно передбачили "майдан" в США: до Армагеддону залишилося 13 днівСША
Штурм Капітолія підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекорд
Штурм Капітолія підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекордКриптовалюта

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти