Фото дня. Сотні нацгвардійців лежать на підлозі в Капітолії

У США в Капітолії, де сьогодні проходять дебати щодо імпічменту чинному президенту Дональду Трампу, знаходяться сотні бійців Нацгвардії США. Вони охороняють Капітолій на випадок можливих акцій протестів.

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Про це повідомляє Reuters.

На фото видно, що бійці Нацгвардії США лежать на підлозі в очікуванні можливого початку мітингів. Деякі з них сплять, інші користуються телефонами. Вони лежать на верхній частині своєї військової форми.

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Як відомо, палата представників США 13 січня почала обговорення резолюції, щоб оголосити другий імпічмент Дональда Трампа.

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Нагадаємо, минулого тижня прихильники чинного президента США Дональда Трампа взяли штурмом головний будинок Капітолію, де повинні були визначити і оголосити переможця на виборах, ймовірно – демократа Джо Байдена.

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