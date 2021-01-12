Нова атака на Капітолій – чого чекають у Вашингтоні

Співробітники служби безпеки Капітолію попередили законодавців про те, що тисячі радикально налаштованих прибічників чинного президента Дональда Трампа планують знову штурмувати Капітолій у день інавгурації обраного президента Джо Байдена.

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Про це повідомили обізнані джерела, передає The Hill.

За інформацією співрозмовників видання, депутатам пізно ввечері в понеділок повідомили про чотири конкретні збройні погрози на адресу Капітолію, Білого дому і Верховного суду.

Член Палати представників демократ Конор Лемб також повідомив у вівторок, що в одному із запланованих нападів братимуть участь радикали, які підтримують Трампа – вони нібито спробують оточити Капітолій, щоб не допустити в нього демократів.

"Вони говорили про 4000 озброэних "патріотів", які повинні оточити Капітолій і перешкодити будь-якому демократу увійти. Вони опублікували правила ведення бойових дій, тобто коли ви стріляєте, а коли ні. Тобто це організована злочинна група, у якоъ є план", – заявив він.

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Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервалися через штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ. В результаті заворушень загинули п'ятеро людей, зокрема й поліцейський.

Ми також повідомляли, що співробітники ФБР заарештували ще двох чоловіків, яких за допомогою розпізнавання осіб вдалося впізнати серед прихильників президента Дональда Трампа, які штурмували Капітолій.

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