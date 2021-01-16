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Глава Минздрава США подал в отставку

16 января, 04:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Чиновники один за другим уходят в отставку

Из-за беспорядков в Капитолии, которые устроили сторонники Трампа 6 января, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку.

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Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам Алекса Азара, беспорядки стали "атакой на демократическую систему" США.

К слову, после беспорядков в Соединенных Штатах и штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа ряд высокопоставленных чиновников подал в отставку.

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Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.

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Также исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф уходит в отставку. По его словам, такое решение он принял из-за недавних событий, которые произошли в США.

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США протесты беспорядки
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