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Глава МОЗ США подав у відставку

16 січня, 04:34

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Чиновники один за одним ідуть у відставку

Через заворушення в Капітолії, які влаштували прихильники Трампа 6 січня, міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар подав у відставку.

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Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За словами Алекса Азара, заворушення стали "атакою на демократичну систему" США.

До речі, після заворушень в Сполучених Штатах і штурму Капітолію прихильниками чинного президента Дональда Трампа низка високопоставлених чиновників подала у відставку.

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Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ.

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Також виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф йде у відставку. За його словами, таке рішення він ухвалив через нещодавні події, які відбулися в США.

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США протести заворушення
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