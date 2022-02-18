Госдеп назвал условие для новых переговоров с РФ по Украине

На следующей недели могут состояться переговоры США и Росси по ситуации в Украине

Представитель Госдепартамента США Андреа Калан / Фото: Коллаж: Сегодня

США готовы провести новые переговоры с Россией, но только если не будет эскалации конфликта в Украине. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире телеканала Украина 24.

"В Мюнхене будут обсуждать произошедшую ситуацию без России. Как сказал госсекретарь Блинкен во время выступления в ООН на Совете безопасности, он готов встречаться с российской стороной. Он предложил провести встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Европе на следующей неделе. Но хочу подчеркнуть, что встреча с министром Лавровым будет только в том случае, если не будет дальнейшего вторжения в Украину", – сказал она.

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Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что атака на Украину может начаться в любой момент. А представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

При этом, как написал The Washington Post, двое официальных лиц США заявили, что есть дополнительные разведданные, которые указывают на то, что Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое "обездвижит мирных жителей".

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