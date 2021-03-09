Госдеп подтвердил распространение Россией фейков о вакцинах от COVID-19

Госдепартамент Соединенных Штатов подтвердил, распространенную накануне информацию о том, что российские платформы намеренно подвергают сомнению безопасность и эффективность западных вакцин против COVID-19, в частности одобренных в США препаратов Moderna и Pfizer.

Реклама

Об этом заявил на брифинге 8 марта представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, есть по крайней мере четыре подобных российских ресурса, управляемых разведывательными службами РФ.

"Наш Центр глобального взаимодействия выявил четыре российские интернет-платформы, которые работают под управлением разведслужб и распространяют дезинформацию о двух вакцинах, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", – рассказал Прайс.

Какте именно платформы имеются в виду, он не уточнил.

Реклама

Прайс добавил, что Россия "прибегает к своим старым уловкам" и ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах.

Напомним, 7 марта источники издания The Wall Street Journal сообщили, что Госдепартамент выявил ресурсы, которые намеренно распространяют дезинформацию о созданных на западе вакцинах против коронавируса: New Eastern Outlook и Oriental Review, которыми управляет Служба внешней разведки, сайт News Front (руководит ФСБ) и портал Rebel Inside (контролирует ГРУ).

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама