Держдеп підтвердив поширення Росією фейків про вакцини від COVID-19

Держдепартамент Сполучених Штатів підтвердив, поширену напередодні інформацію про те, що російські платформи навмисно ставлять під сумнів безпеку і ефективність західних вакцин проти COVID-19, зокрема схвалених у США препаратів Moderna і Pfizer.

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Про це заявив на брифінгу 8 березня представник Держдепу Нед Прайс.

За його словами, є принаймні чотири такі російські ресурси, якими керують розвідувальні служби РФ.

"Наш Центр глобальної взаємодії виявив чотири російські інтернет-платформи, які працюють під управлінням розвідслужб і поширюють дезінформацію про дві вакцини, схвалені Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США", – розповів Прайс.

Які саме платформи маються на увазі, він не уточнив.

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Прайс додав, що Росія "вдається до своїх старих прийомів" і ставить під загрозу життя людей, поширюючи дезінформацію про вакцини.

Нагадаємо, 7 березня джерела видання The Wall Street Journal повідомили, що Держдепартамент виявив ресурси, які навмисно поширюють дезінформацію про створені на Заході вакцини проти коронавірусу: New Eastern Outlook і Oriental Review, якими управляє Служба зовнішньої розвідки, сайт News Front (керує ФСБ) і портал Rebel Inside (контролює ГРУ).

Ми також писали, що російські інформаційні агентства намагаються переконати іспаномовні країни в тому, що російська вакцина від коронавірусу Sputnik V працює краще, ніж її американські конкуренти Pfizer і Moderna.

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