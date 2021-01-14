Как звучит официальное обвинение Трампу

Перед голосованием заявили, что Трамп представляет опасность для нации

Президент США Дональд Трамп получил обвинение от Нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей в том, что его поступки подстрекали к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте.

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Как пишет CNN, официальное обвинение звучит так:

"Дональд Джон Трамп совершил тяжкие преступления и проступки, подстрекая к насилию против правительства Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

В то же время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в зале палаты представителей перед голосованием заявила, что Трамп представляет явную и реальную опасность для нации.

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"Мы знаем, что президент Соединенных Штатов спровоцировал это восстание, это вооруженное восстание против нашей общей страны", – заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси перед голосованием.

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Напомним, для импичмента главы государства необходимо было простое большинство из общего числа в 433 представителей с правом голоса, и они у демократов нашлись – за резолюцию проголосовал 221 демократ и 10 республиканцев. Против импичмента – 197 конгрессменов.

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