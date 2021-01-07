Видео дня. Конгресс США аплодисментами приветствовал победу Байдена

У Трампа не осталось законных оснований для оспаривания победы Байдена

В четверг, 7 января, Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах.

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Об этом сообщает Bloomberg.

"Джо Байден и Камала Харрис – президент и вице-президент США", - официально объявляли на заседании.

После этого, судя по видео, все представители Сената и Конгресса встали со своих мест и начали аплодировать.

Отметим, что после официального утверждения итогов голосования выборщиков у 45-президента США Дональда Трампа не осталось возможностей конституционным путем оспорить результаты выборов. В суд Трамп тоже не может подать, ведь по закону он не может отменить решение Конгресса.

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На данном этапе нет практически никаких препятствий для того, чтобы Байден занял пост президента.

WATCH: This is the moment Mike Pence certified Joe Biden's victory in the Electoral College https://t.co/kteVTQPSEEpic.twitter.com/goNU7ytLps — Bloomberg (@business) January 7, 2021

Видео: Bloomberg

Ранее мы сообщали, что дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.

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