"Косяк" за прививку. В США предлагают вакцинироваться за марихуану

Раньше в штате Вашингтон вакцинированных поощряли пивом или вином, а до середины июля они смогут рассчитывать еще и на каннабис

Американцам будут поощрять вакцинироваться при помощи наркотиков. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти штата Вашингтон в США разрешили поощрять людей марихуаной за прохождение вакцинации от коронавируса.

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Об этом сообщает New York Times.

Совет по продаже спиртных напитков и каннабиса штата объявил об акции "Косяки за прививки" (Joints for Jabs).

Она позволит каждому, кто принял первую или вторую дозу вакцины против COVID-19, требовать у розничных продавцов марихуаной одну сигарету с каннабисом. Акция распространяется и на другие товары с каннабиноидами, например, съедобные продукты.

Предложение будет действовать до 12 июля и только для граждан в возрасте от 21 года.

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На данный момент хотя бы одну дозу в штате Вашингтон уже получили 58% людей, а 49% были вакцинированы полностью.

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Ранее аналогичную инициативу одобрили и в штате Аризона. А в Огайо решили разыграть в лотерею пять миллионов долларов среди тех, кто принял хотя бы одну дозу вакцины.

Любопытно, что ранее Совет по продаже спиртных напитков и каннабиса Вашингтона разрешил гражданам получать бесплатное пиво, вино или коктейль после вакцинации.

Что касается Украины, то для граждан нашей страны одним из главных стимулов вакцинироваться остается получение COVID-сертификата, который позволит путешествовать за границу.

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