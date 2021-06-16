Найдите 10 отличий. Как Путин и Байден по-разному говорили об одних темах после встречи

Заявления президентов США и России по итогам встречи в Женеве по некоторым вопросам существенно различались

Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. Фото: REUTERS/ELO

Президенты Соединенных Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин после завершения саммита в Женеве не вышли на совместную пресс-конференцию. Однако каждый из лидеров пообщался с журналистами.

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Сайт "Сегодня" сравнил, как президенты двух стран комментировали одни и те же темы из повестки дня отношений Вашингтона и Москвы.

Об отношениях США и России

Байден:

"Нет замены диалогу с глазу на глаз, лицом к лицу".

"Я заявил президенту Путину, что моя повестка дня не против России".

"Замены ...личной встречи между лидерами нет".

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"Последнее, чего сейчас Путин хочет – это холодная война...".

"У нас есть договоренность работать над крупным соглашением в области контроля над вооружениями".

Путин:

"В целом нам понятно, о чем говорят американские партнеры, им понятно, о чем мы говорим, когда ведем речь о "красных линиях". Но должен сказать откровенно, так далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить – до этого, конечно, мы не дошли".

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Джо Байден дал пресс-конференцию. Фото: REUTERS/BRV

Об Украине

Байден:

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"Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения минских соглашений".

Путин:

"Насколько я понял президента Байдена, он согласен, что в основе урегулирования на Донбассе должны лежать Минские соглашения… Это (Минские соглашения. – Ред.) не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию, там так написано. И второе – граница между РФ и Украиной, донбасская линия начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов – это статья 9".

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О кибератаках

Байден:

"Мы договорились дать задание экспертам в обеих наших странах для работы над конкретным пониманием того, что является неприемлемым, и рассмотреть конкретные случаи (кибератак), которые произошли в наших странах".

Путин:

"Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для США, в частности, и для России тоже в таком же объеме".

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Владимир Путин после саммита в Женеве. Фото: REUTERS/ANI

О Навальном

Байден:

"Я ясно дал понять, что считаю, что последствия (смерти Алексея Навального в тюрьме) будут катастрофическими для России".

Путин:

"Я исхожу из того, что (Алексей Навальный. – Ред.) сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел".

Напомним, Байден объяснил, почему его встреча с Путиным была короткой.

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности