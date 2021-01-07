Кто штурмовал Капитолий: на фото и видео опознали известных праворадикалов

Во время беспорядков в Вашингтоне заметили лидера группы сторонников оружия

В толпе сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий США, обнаружили теоретиков заговора, связанных с QAnon и Proud Boys – двумя правыми экстремистскими организациями, которые Трамп неоднократно отказывался осуждать во время своей избирательной кампании в прошлом году.

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Как сообщает CNN, один из самых узнаваемых на видео и фото – мужчина, лет 30, с раскрашенным лицом, в меховой шапке и шлеме с рогами.

Протестующий Джейк Анджели, известный последователям как шаман QAnon, бродил по залам Капитолия с американским флагом, прикрепленным к копью, в одной руке и мегафоном в другой.

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Его двоюродный брат Адам Анджели подтвердил изданию, что человек с рогами является его родственником. С самим Анджели связаться не удалось.

Известно, что последние несколько месяцев он регулярно посещает протрамповские протесты, в частности в Аризоне.

Отметим, QAnon — распространенная в США теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в нее якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Другие участники беспорядков, сфотографированные в Капитолии, были со значками QAnon и держали плакаты с лозунгами, связанными с этим движением.

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Среди бунтовщиков был также Ник Окс - основатель организации Proud Boys Hawaii, глава крайне правой группировки.

"Привет из столицы", – написал Окс в Twitter, сделав селфи, на котором он курит сигарету в здании парламента.

"Нам не пришлось врываться, я просто вошел и снял. Там были тысячи людей – они не могли контролировать ситуацию. Меня не останавливали и не допросили", – сказал Окс в интервью CNN.

В прошлом году Окс провел безуспешную кампанию в законодательное собрание штата, заручившись поддержкой доверенного лица Трампа Роджера Стоуна, который записал с ним видео.

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В интервью CNN он заявил, что работал профессиональным журналистом, когда входил в Капитолий, и что он не заходил ни в какие кабинеты Конгресса или залы заседаний.

Кроме того, в Капитолии присутствовал ультраправый активист Тим Гионет, который более 25 минут вел прямую трансляцию внутри здания, судя по многочисленным скриншотам записи, опубликованным в Twitter. Связаться с ним для комментариев не удалось.

На одной из наиболее широко распространенных фотографий хаоса изображен Ричард "Биго" Барнетт, лидер группы сторонников оружия в Граветте, штат Арканзас: в офисе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси он положил ноги на стол.

60-летний Барнетт позже показал репортерам у Капитолия конверт, который, по его словам, взял со стола Пелоси.

"Я не крал его. Я положил четвертак ей на стол, хотя она этого не стоит", – сказал он о конверте, адресованном другому члену Конгресса, на видео, размещенном в Twitter репортером New York Times.

Он сказал, что также оставил записку на ее столе, в которой написал: "Нэнси, Биго был здесь, с**а".

Ранее мы сообщали, что четыре экс-президента США осудили штурм Капитолия.

Также напомним, при попытке штурма Капитолия погибли четыре человека.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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