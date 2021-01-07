Українська
$ 28,4
34,85
  1. Мировые новости
  2. США

Кто штурмовал Капитолий: на фото и видео опознали известных праворадикалов

7 января, 11:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Во время беспорядков в Вашингтоне заметили лидера группы сторонников оружия

В толпе сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий США, обнаружили теоретиков заговора, связанных с QAnon и Proud Boys – двумя правыми экстремистскими организациями, которые Трамп неоднократно отказывался осуждать во время своей избирательной кампании в прошлом году.

Реклама

Как сообщает CNN, один из самых узнаваемых на видео и фото – мужчина, лет 30, с раскрашенным лицом, в меховой шапке и шлеме с рогами.

Протестующий Джейк Анджели, известный последователям как шаман QAnon, бродил по залам Капитолия с американским флагом, прикрепленным к копью, в одной руке и мегафоном в другой.

Реклама

Его двоюродный брат Адам Анджели подтвердил изданию, что человек с рогами является его родственником. С самим Анджели связаться не удалось.

Известно, что последние несколько месяцев он регулярно посещает протрамповские протесты, в частности в Аризоне.

Отметим, QAnon — распространенная в США теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в нее якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Другие участники беспорядков, сфотографированные в Капитолии, были со значками QAnon и держали плакаты с лозунгами, связанными с этим движением.

Реклама

Среди бунтовщиков был также Ник Окс - основатель организации Proud Boys Hawaii, глава крайне правой группировки.

"Привет из столицы", – написал Окс в Twitter, сделав селфи, на котором он курит сигарету в здании парламента.

В тренде
В США утверждают результаты выборов президента – последние новости (фото, видео)

"Нам не пришлось врываться, я просто вошел и снял. Там были тысячи людей – они не могли контролировать ситуацию. Меня не останавливали и не допросили", – сказал Окс в интервью CNN.

В прошлом году Окс провел безуспешную кампанию в законодательное собрание штата, заручившись поддержкой доверенного лица Трампа Роджера Стоуна, который записал с ним видео.

Реклама

В интервью CNN он заявил, что работал профессиональным журналистом, когда входил в Капитолий, и что он не заходил ни в какие кабинеты Конгресса или залы заседаний.

Кроме того, в Капитолии присутствовал ультраправый активист Тим Гионет, который более 25 минут вел прямую трансляцию внутри здания, судя по многочисленным скриншотам записи, опубликованным в Twitter. Связаться с ним для комментариев не удалось.

На одной из наиболее широко распространенных фотографий хаоса изображен Ричард "Биго" Барнетт, лидер группы сторонников оружия в Граветте, штат Арканзас: в офисе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси он положил ноги на стол.

60-летний Барнетт позже показал репортерам у Капитолия конверт, который, по его словам, взял со стола Пелоси.

"Я не крал его. Я положил четвертак ей на стол, хотя она этого не стоит", – сказал он о конверте, адресованном другому члену Конгресса, на видео, размещенном в Twitter репортером New York Times.

Он сказал, что также оставил записку на ее столе, в которой написал: "Нэнси, Биго был здесь, с**а".

Ранее мы сообщали, что четыре экс-президента США осудили штурм Капитолия.

Также напомним, при попытке штурма Капитолия погибли четыре человека.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Вашингтон штурм радикалы Капитолий
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону Трампа
В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону ТрампаСША
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборовСША
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиков
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиковСША
"Он вернет Крым Украине": экстравагантный боксер высказал неожиданную версиюБокс
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять