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Маск встретился с внуком легендарного украинского авиаконструктора (фото)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
6 сентября, 00:38
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Основатель SpaceX провел в офисе компании экскурсию для Андрея и Павла Королевых – внука и правнука основоположника советской космонавтики
Илон Маск встретился с потомками Сергея Королева
Илон Маск встретился с потомками Сергея Королева / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский бизнесмен, основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск пригласил к себе и провел экскурсию по офису в Калифорнии для внука и правнука украинского инженера и авиаконструктора, родоначальника советской космонавтики Сергея Королева – Андрея и Павла Королевых.

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Об этом сообщил в Facebook Андрей Королев.

Илон Маск пригласил Андрея и Павла Королевых в SpaceX / facebook.com/andrey.korolev
Илон Маск пригласил Андрея и Павла Королевых в SpaceX / facebook.com/andrey.korolev

Он рассказал, что встреча с Маском длилась около часа, а также поблагодарил бизнесмена за возможность увидеть сборку ракет.

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей c сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon", – написал внук легендарного конструктора.

Илон Маск пригласил Андрея и Павла Королевых в SpaceX / facebook.com/andrey.korolev
Илон Маск пригласил Андрея и Павла Королевых в SpaceX / facebook.com/andrey.korolev

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Отметим, Илон Маск неоднократно выражал свое восхищение достижениями Сергея Королева. В 2020 году американский миллиардер назвал украинского ученого, который считается родоначальником советской космонавтики, "одним из лучших".

Мы также писали, что президент Владимир Зеленский пригласил в Украину одного из богатейших людей мира, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, предложив ему побывать в музее космонавтики на родине Сергея Королева в Житомире.

Напомним, ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал видео перемещения на пусковую установку сверхтяжелой ракеты Super Heavy, предназначенной в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту космического корабля Starship.

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