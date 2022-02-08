"Мы не согласны": в США удивили заявлением о санкциях против "Северного потока-2"

У президента США Джо Байдена не считают необходимым прямо сейчас ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, угроза санкций должна быть средством воздействия на Россию, чтобы сдержать ее от эскалации.
"Есть разногласия между нами и кое-кем в Конгрессе, кто считает, что введение санкций против "Северного потока-2" уже сейчас было бы эффективным. Мы не согласны, мы считаем, что это рычаг влияния. И понимание, что он ("Северный поток" — ред.) не будет запущен, если Россия вторгнется, является рычагом влияния. Поэтому мы идем по такому пути и не думаем, что такой подход сработает", — ответила она.
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Что сказал Байден
Накануне президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия против Украины приведет к жестким санкциям против газопровода "Северный поток-2". Байден уточнил, что при вторжении РФ в Украину "Северного потока 2" не станет".
"Сегодня (7 февраля — ред.) мы с канцлером Шольцем обсудили тесное сотрудничество наших стран, готовящийся пакет санкций, что демонстрирует нашу решимость в части намерений, которые последуют в случае вторжения Россию на Украину", — сказал Байден.
Возможные санкции против России
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США разработали новые санкции против России в случае открытого вторжения в Украину армии РФ. Данные меры нацелены на российскую элиту и членов их семей, поскольку они тесно связаны с Западом.
- Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.
- Кроме того, президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина.