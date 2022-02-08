"Ми не згодні": у США здивували заявою про санкції проти "Північного потоку – 2"

Джен Псакі розповіла про різні стратегії щодо санкцій проти Росії

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У президента США Джо Байдена не вважають за необхідне просто зараз вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2". Про це заявила на брифінгу офіційна представниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, загроза санкцій має бути засобом впливу на Росію, щоб стримати її від ескалації.

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"Є розбіжності між нами і деким у Конгресі, хто вважає, що запровадження санкцій проти "Північного потоку – 2" вже зараз було б ефективним. Ми не згодні, ми вважаємо, що це важіль впливу. І розуміння, що він ("Північний потік – 2". – Ред.) не буде запущено, якщо Росія вторгнеться, є важелем впливу. Тому ми йдемо цим шляхом і не думаємо, що такий підхід (негайне введення. – Ред.) спрацює", – сказала вона.

Що сказав Байден

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що російська агресія проти України призведе до жорстких санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2". Байден уточнив, що за умови вторгнення РФ в Україну "Північного потоку – 2" не стане".

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"Сьогодні (7 лютого. – Ред.) ми з канцлером Шольцом обговорили тісне співробітництво наших країн, пакет санкцій, який готується, що демонструє нашу рішучість у частині намірів (санкцій), які надійдуть у разі вторгнення Росію в Україну", – сказав Байден.

Можливі санкції проти Росії