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На 50% заразней и активней: в США выявили новый штамм COVID-19

9 января, 00:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новый вид коронавируса уже распространяется по штатам

В Соединенных Штатах вероятно появился новый штамм коронавируса, который более заразный, чем уже известные и распространяется на 50% быстрее летнего варианта.

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Об этом говорится в докладе рабочей группы по COVID-19 Белого дома от 3 января, передает CNBC.

Согласно отчету, выпущенному для американских штатов, новый вариант, в дополнение к штамму из Великобритании, уже циркулирует по США и может быть на 50% более заразным.

"Осенне-зимний скачок почти вдвое превысил скорость роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант, в дополнение к британскому виду, который уже циркулирует в наших сообществах и предположительно на 50% заразней", – говорится в докладе.

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Напомним, Соединенные Штаты атакует новый вид коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, он проник уже по меньшей мере в пять штатов – 6 января, вирус зафиксировали в штате Джорджия.

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Тем временем эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани заявила, что мутировавший штамм коронавируса, изначально обнаруженный в Великобритании, в отличие от прежнего особенно заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет – это делает его более опасным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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США штамм мутация коронавирус
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