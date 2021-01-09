На 50% заразней и активней: в США выявили новый штамм COVID-19

В Соединенных Штатах вероятно появился новый штамм коронавируса, который более заразный, чем уже известные и распространяется на 50% быстрее летнего варианта.

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Об этом говорится в докладе рабочей группы по COVID-19 Белого дома от 3 января, передает CNBC.

Согласно отчету, выпущенному для американских штатов, новый вариант, в дополнение к штамму из Великобритании, уже циркулирует по США и может быть на 50% более заразным.

"Осенне-зимний скачок почти вдвое превысил скорость роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант, в дополнение к британскому виду, который уже циркулирует в наших сообществах и предположительно на 50% заразней", – говорится в докладе.

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Напомним, Соединенные Штаты атакует новый вид коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, он проник уже по меньшей мере в пять штатов – 6 января, вирус зафиксировали в штате Джорджия.

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Тем временем эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани заявила, что мутировавший штамм коронавируса, изначально обнаруженный в Великобритании, в отличие от прежнего особенно заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет – это делает его более опасным.

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