Українська
$ 27,73
33,08
  1. Мировые новости
  2. США

На центральную часть США обрушился снежный шторм (фото)

15 марта, 08:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В штате Колорадо из-за непогоды отменили более двух тысяч рейсов

На центральную часть США обрушился шторм в виде снега, града и проливного дождя.

Реклама

Как сообщает Fox News, в частности, под удар стихии попали Южный Миссури, Канзас и Небраску, во всех трех штатах наблюдались наводнения из-за шторма.

Также сильный снегопад и дождь прошли в течение всего дня в Колорадо (там отменили более 2 тысяч рейсов), Вайоминге и Южной Дакоте.

Фото: Fox News

Фото: Fox News

Реклама

Отмечается, что в некоторых штатах северо-востока США выпало около 70 см осадков.

В тренде
В США на вечеринке открыли стрельбу: два человека погибли, не менее 15 ранены (фото, видео)

Синоптики предупреждают, что непогода продвинется на восток. Начиная со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.

Фото: Fox News

Фото: Fox News

Мы сообщали, что в январе в США курорт Малибу замело снегом.

Реклама

Также напомним, ранее в Вашингтоне бушевала снежная буря.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США погода отмена снегопад авиарейсы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США ввели санкции против Коломойского
США ввели санкции против КоломойскогоВласть
США помогут закончить войну? Байдену предложили стратегию по Украине
США помогут закончить войну? Байдену предложили стратегию по УкраинеВласть
BioNTech и Pfizer готовы в следующем году изготовить три миллиарда доз вакцины
BioNTech и Pfizer готовы в следующем году изготовить три миллиарда доз вакциныСША
Американцы смогут отмечать день независимости от COVID-19: Байден назвал несколько условий
Американцы смогут отмечать день независимости от COVID-19: Байден назвал несколько условийСША
Миллионы женщин остаются без противозачаточных средств из-за COVID-19
Миллионы женщин остаются без противозачаточных средств из-за COVID-19США
Вакцинация против коронавируса: уже 300 млн человек сделали прививку
Вакцинация против коронавируса: уже 300 млн человек сделали прививкуСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять