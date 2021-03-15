На центральную часть США обрушился снежный шторм (фото)

На центральную часть США обрушился шторм в виде снега, града и проливного дождя.
Как сообщает Fox News, в частности, под удар стихии попали Южный Миссури, Канзас и Небраску, во всех трех штатах наблюдались наводнения из-за шторма.
Также сильный снегопад и дождь прошли в течение всего дня в Колорадо (там отменили более 2 тысяч рейсов), Вайоминге и Южной Дакоте.
Отмечается, что в некоторых штатах северо-востока США выпало около 70 см осадков.
Синоптики предупреждают, что непогода продвинется на восток. Начиная со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.
Мы сообщали, что в январе в США курорт Малибу замело снегом.
Также напомним, ранее в Вашингтоне бушевала снежная буря.
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