На центральную часть США обрушился снежный шторм (фото)

В штате Колорадо из-за непогоды отменили более двух тысяч рейсов

На центральную часть США обрушился шторм в виде снега, града и проливного дождя.

Реклама

Как сообщает Fox News, в частности, под удар стихии попали Южный Миссури, Канзас и Небраску, во всех трех штатах наблюдались наводнения из-за шторма.

Также сильный снегопад и дождь прошли в течение всего дня в Колорадо (там отменили более 2 тысяч рейсов), Вайоминге и Южной Дакоте.

Фото: Fox News

Реклама

Отмечается, что в некоторых штатах северо-востока США выпало около 70 см осадков.

Синоптики предупреждают, что непогода продвинется на восток. Начиная со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.

Фото: Fox News

Мы сообщали, что в январе в США курорт Малибу замело снегом.

Реклама

Также напомним, ранее в Вашингтоне бушевала снежная буря.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама