На дебатах с Байденом Трампа поддержат Джулиани и боец ММА

Президент США Дональд Трамп прибыл на дебаты, которые пройдут с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Сопровождать и поддерживать президента США будут его адвокат Рудольф Джулиани и американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон.
Первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом пройдут 29 сентября (в ночь на 30 сентября по киевскому времени).
Кандидаты в президенты будут обсуждать шесть вопросов: пандемия коронавируса, Верховный суд, экономика, расовые протесты и насилие в городах, свое прошлое и честность выборов.
Следующие дебаты запланированы на 15 и 22 октября.
К слову, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа. За него готовы проголосовать 50% американцев, в то время как за Трампа – 47%
Также новости "Сегодня" писали, что Дональд Трамп готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.
Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк