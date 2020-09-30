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На дебатах с Байденом Трампа поддержат Джулиани и боец ММА

30 сентября, 01:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Кандидаты в президенты будут обсуждать шесть вопросов

Президент США Дональд Трамп прибыл на дебаты, которые пройдут с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Сопровождать и поддерживать президента США будут его адвокат Рудольф Джулиани и американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон.

Первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом пройдут 29 сентября (в ночь на 30 сентября по киевскому времени).

Кандидаты в президенты будут обсуждать шесть вопросов: пандемия коронавируса, Верховный суд, экономика, расовые протесты и насилие в городах, свое прошлое и честность выборов.

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Следующие дебаты запланированы на 15 и 22 октября.

К слову, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа. За него готовы проголосовать 50% американцев, в то время как за Трампа – 47%

Также новости "Сегодня" писали, что Дональд Трамп готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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США дебаты Дональд Трамп выборы в США
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