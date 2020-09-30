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Трамп и Байден подошли к дебатам с минимальным разрывом – опрос

30 сентября, 00:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

47% респондентов одобрили работу Трампа на посту президента

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа. За него готовы проголосовать 50% американцев, в то время как за Трампа – 47%.

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Об этом сообщает Politico.

47% респондентов одобрили работу Трампа на посту президента. В то же время 53% респондентов не одобряют то, как президент справился с кризисом Covid-19, по сравнению с 45%, которые заявили, что Трамп делает хорошую работу.

Также американцы считают, что Трамп справится с экономикой лучше, чем Байден. Однако кандидат от демократов получил более высокие оценки, чем Трамп, в вопросах управления коронавирусом и здравоохранения.

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Только 2% из тех, кто указал, что будут голосовать за президента, заявили, что готовы изменить свое мнение.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что накануне президентских выборов в США Дональд Трамп значительно сократил разрыв в избирательной гонке со своим оппонентом Джо Байденом.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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США дебаты Дональд Трамп выборы в США Джо Байден
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