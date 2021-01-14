Не только Трамп: четыре импичмента в истории США (список)

Сайт "Сегодня" рассказывает, против кого из президентов США запускали процедуру импичмента

За всю историю Соединенных Штатов Конгресс США четыре раза запускал процедуру импичмента – два из которых начинали в отношении действующего президента Дональда Трампа.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, кого из президентов США обвиняли в злоупотреблении властью, а кого – во лжи.

Эндрю Джонсон, 1886 год, причина – конфликт с Конгрессом

17-й президент США Эндрю Джонсон занимал пост президента с 1865 года, однако, уже на следующий год из-за попытки уволить военного министра у него обострился конфликт с Конгрессом.

Джонсон несколько раз увольнял министра Эдвина Стантона, но Сенат каждый раз отменял его решение.

Поэтому Палата представителей начала процедуру импичмента в 1868 году. К слову, для отстранения Джонсона не хватило только одного голоса в Сенате.

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Фото: "Википедия"/Эндрю Джонсон

Билл Клинтон, 1998 год, причина – сексуальный скандал с Моникой Левински

Информация о сексуальных связях президента США Билла Клинтона с 25-летней практиканткой Моникой Левински стала причиной расследования и привела к попытке импичмента. В 1998 году дело дошло до голосования в Палате Представителей по обвинению в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию.

Сексуальная связь у Клинтона с Левински длилась два года – с 1995 по 1997 год. После ухода из Белого дома в Пентагон Левински рассказала об этом сотруднице отдела защиты Линде Трипп, которая тайно вела записи телефонных бесед.

Реклама Фото: zdf/Билл Клинтон с Моникой Левински

Информация о скандале появилась в СМИ, однако, Клинтон опроверг отношения с Левински. Жена президента поддержала тогда своего супруга и заявила, что это заговор.

На суде присяжных Левински под присягой заявила, что имела сексуальные отношения с Клинтоном и этому есть доказательства. После этого Клинтон заявил на суде, что у него были физические отношения с Левински.

Но ранее Клинтон утверждал, что он не имел сексуальных отношений с Левински – это и послужило основанием для обвинения Клинтона в лжесвидетельстве.

Еще один скандал, в который попал Клинтон, – сексуальные домогательства, в которых президента обвинила Пола Джонс.

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В Палате Представителей было вынесено на голосование четыре пункта обвинения:

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Ложь на суде присяжных 17 августа 1998 года (одобрено голосованием);

Ложь на суде по делу Полы Джонс 23 декабря 1997 года и 17 января 1998 года (отклонено);

Препятствование правосудию по делу Полы Джонс (одобрено);

Злоупотребление должностным положением (отклонено).

Виновным Клинтона признали только 45 сенаторов (из 67 необходимых для импичмента).

Дональд Трамп, 2019 год, причина – злоупотребление властью (первый импичмент)

Впервые в отношении 45-го президента США Дональда Трампа инициировали импичмент демократы.

Его обвиняли в злоупотреблении властью путем вымогательства у президента Украины Владимира Зеленского компромата на семью его оппонента на предстоящих выборах лидера Демократической партии Джо Байдена.

В СМИ попала информация, что Трамп хотел получить компромат в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

Моментом начала импичмента Трампа в США считают 18 декабря 2019 года – день утверждения Палатой представителей статей обвинения.

5 февраля 2020 года президент США Дональд Трамп был оправдан по обеим статьям обвинения – в злоупотреблении властью и воспрепятствованию Конгрессу.

Дональд Трамп, 2021 год, причина – подстрекательство к мятежу (второй импичмент)

Впервые за всю историю США президенту было объявлено импичмент два раза. На этот раз Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве сторонников к нападению на Капитолий, где 6 января должны были официально объявить победителя на выборах президента – демократа Джо Байдена.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jim Bourg

За импичмент Трампа проголосовали 232 члена Палаты представителей. Несмотря на то, что Сенат не успеет проголосовать до конца срока Трампа, Верхняя Палата имеет право продолжить рассматривать импичмент и после 20 января.

К слову, судить президента теперь будет Сенат. Для обвинительного вердикта необходимы голоса 67 сенаторов. Не исключено, что Сенат сможет запретить Трампу претендовать и на другие государственные должности. Таким образом, Дональд Трамп может стать первым президентом в истории США, который будет отстранен от должности посредством импичмента.

Тем временем сайт "Сегодня" рассказывает, можно ли Трампа до сих пор считать главой Соединенных Штатов, а если да, то до какого числа.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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