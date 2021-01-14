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Трамп больше не президент? Объясняем

14 января, 00:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Когда Трампу объявят импичмент

После того как вечером 13 января Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа, разбираем – можно ли Трампа до сих пор считать главой Соединенных Штатов, а если да, то до какого числа.

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Трамп до сих пор действующий президент США, потому что за импичмент еще должен проголосовать Сенат, а вот соберется ли он для этого и когда – еще вопрос.

Пока последний день президентства Трампа – 19 января – день перед инаугурацией Джо Байдена, назначенной на 20-е. И, кстати, все говорит о том, что так и будет.

Когда проголосует за импичмент Трампу Сенат – сейчас и вправду основной вопрос не "как?", а "когда?".

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ясно дал понять, что не намерен отзывать сенаторов с законных каникул, на которых они сейчас находятся, так что никакого импичмента ни в пятницу, 15 января, как рассчитывают демократы, ни вообще до 20 января (день инаугурации Джо Байдена) ожидать не стоит.

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Когда Трампу объявят импичмент - а вот это уже тайна, покрытая мраком. По словам Макконнелла, предыдущие процессы по импичменту в Сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день – так что остается только гадать.

Напомним, Палата представителей 231 голосом приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа. За резолюцию проголосовал 221 демократ и 10 республиканцев. Против импичмента выступили 197 конгрессменов.

Отстранение Трампа от должности может стать первым таким случаем в истории Соединенных Штатов, при том, что американским президентам и ранее грозила процедура импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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