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Неожиданный выбор. Кто представит США на саммите "Крымской платформы"

27 июля 2021 10:31

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У министра будет статус спецпредставителя Байдена

Джо Байден и Питер Буттиджедж. Коллаж "Сегодня"

Джо Байден и Питер Буттиджедж. Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден определился, кто будет представлять страну на саммите "Крымской платформы" – министр транспорта Питер Буттиджедж.

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Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на два своих источника. Информацию также подтвердил народный депутат от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев в интервью "Суспильному".

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"Соединенные Штаты направляют (в Украину, – Ред.) министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж", - сказал Джемилев.

СМИ пишут, что у министра будет статус спецпредставителя Байдена. При этом официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию.

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Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

Также мы писали, что США приняли приглашение на Крымскую платформу.

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