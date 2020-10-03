"Никогда не забуду": Трамп записал видеообращение перед госпитализацией (видео)

Президент США Дональд Трамп записал первое видеообращение после того, как у него подтвердился коронавирус.

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Лидер США опубликовал видео в Twitter.

"Хочу поблагодарить всех за трогательную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь. Я чувствую себя хорошо, но надо убедиться, что все благополучно закончится. Первая леди тоже чувствует себя хорошо. Спасибо большое за поддержку, я этого никогда не забуду", – сказал Трамп.

Президента США Дональда Трампа госпитализировали в больницу из-за коронавируса, который подтвердился накануне.

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В Белом доме заявили, что Дональд Трамп будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида на протяжении нескольких дней.

Ранее мы писали о том, что у помощницы президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс также диагностировали коронавирус.

Также сообщалось, что Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 действующему президенту Дональду Трампу.

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