"Никогда не забуду": Трамп записал видеообращение перед госпитализацией (видео)

Президент США Дональд Трамп записал первое видеообращение после того, как у него подтвердился коронавирус.
Лидер США опубликовал видео в Twitter.
"Хочу поблагодарить всех за трогательную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь. Я чувствую себя хорошо, но надо убедиться, что все благополучно закончится. Первая леди тоже чувствует себя хорошо. Спасибо большое за поддержку, я этого никогда не забуду", – сказал Трамп.
October 2, 2020
Президента США Дональда Трампа госпитализировали в больницу из-за коронавируса, который подтвердился накануне.
В Белом доме заявили, что Дональд Трамп будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида на протяжении нескольких дней.
Ранее мы писали о том, что у помощницы президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс также диагностировали коронавирус.
Также сообщалось, что Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 действующему президенту Дональду Трампу.
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