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"Продолжим молиться": Байден отреагировал на коронавирус у Трампа

2 октября, 16:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кандидат в президенты пожелал своему сопернику на выборах скорейшего выздоровления

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 действующему президенту Дональду Трампу, который представляет на выборах республиканцев.

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Об этом Байден написал на своей странице в Twitter.

"Мы с Джилл (Байден, супругой – ред.) шлем президенту Трампу и первой леди Мелании Трамп свои мысли о скорейшем выздоровлении. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", – заявил Джо Байден.

Стоит отметить, что тема коронавируса была одной из главных на прошедших недавно дебатах кандитатов. И Байден обвинил Трампа в неверном реагировании его администрации на эпидемию и панике, а также том, что он своим примером побуждает американцев не носить маску.

Кроме Байдена, свои пожелания о скорейшем поздравлении Трампу направили президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее в этом году и сам перенес COVID-19.

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Напомним, что после подтверждения диагноза Трампов личный врач президента Шон Конли заверил в том, что они чувствуют себя "хорошо", и сообщил, что лечение будет проходить в Белом доме.

Также сообщалось о том, как на коронавирус у американского президента отреагировали американские рынки и основные биржевые индексы.

Больше о симптомах коронавируса смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп Джо Байден COVID-19

Источник: Инфографика Сегодня.Lifestyle

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