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Врачи рассказали о состоянии Дональда и Мелании Трамп

2 октября, 09:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президентская чета на время лечения будет находиться в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет выполнять свои обязанности несмотря на заражение коронавирусом. Он и его супруга Мелания, которая тоже заболела COVID-19, чувствуют себя "хорошо", на время лечения они будут находиться в Белом доме.

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Об этом заявил личный врач Дональда Трампа Шон Конли.

По словам врача, команда Белого дома и он сам "будут бдительно следить" за состоянием здоровья Дональда и Мелании Трамп и предоставят им квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Трамп вместе с супругой Меланией сделали тесты на коронавирус после того, как COVID-19 заболела его советница Хоуп Хикс. Она сопровождала президента США на дебаты с кандидатом от демократов Джо Байденом.

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Напомним, на Генассамблее ООН Трамп призвал мировое сообщество наказать Китай за распространение по миру коронавируса.

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США коронавирус Дональд Трамп Мелания Трамп
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