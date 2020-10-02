Врачи рассказали о состоянии Дональда и Мелании Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет выполнять свои обязанности несмотря на заражение коронавирусом. Он и его супруга Мелания, которая тоже заболела COVID-19, чувствуют себя "хорошо", на время лечения они будут находиться в Белом доме.
Об этом заявил личный врач Дональда Трампа Шон Конли.
По словам врача, команда Белого дома и он сам "будут бдительно следить" за состоянием здоровья Дональда и Мелании Трамп и предоставят им квалифицированную медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что Трамп вместе с супругой Меланией сделали тесты на коронавирус после того, как COVID-19 заболела его советница Хоуп Хикс. Она сопровождала президента США на дебаты с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Напомним, на Генассамблее ООН Трамп призвал мировое сообщество наказать Китай за распространение по миру коронавируса.
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