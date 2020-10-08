Читаем 5 стихов Луизы Глюк. Она сегодня получила "Нобеля"

Шведская академия наук объявила нобелевским лауреатом по литературе 2020 году 77-летнюю американскую поэтессу еврейского происхождения Луизу Глюк за "суровую красоту" в ее стихах.

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В своих стихах, как отмечают эксперты, Глюк "избегает этнической идентификации, религиозной классификации или гендерной принадлежности", а также часто уделяет внимание борьбе жизни со смертью.

Сайт "Сегодня" собрал переводы некоторых ее стихов:

Весенний снег

Посмотри на ночное небо:

во мне — две сущности, два рода могущества.

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Я нахожусь здесь, рядом с вами, в окне,

наблюдая за вами. Вчера

луна поднялась над влажной землёй в саду.

Сегодня земля блестит словно луна,

словно мертвая материя под коркой света.

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Можете закрыть глаза.

Я слышал ваши мольбы и мольбы, звучавшие раньше,

и требование, заключенное в них.

Я показал вам то, что вы ищите:

не веру, но капитуляцию перед

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властью, полагающейся на насилие.

Полемониум

Прикованные к земле, не тянулись бы и вы к небу?

Я обитаю в саду госпожи. Простите меня, леди:

стремление превозмогло мою сдержанность.

Я не то, что вы хотели видеть. Но

подобно тому как мужчины и женщины

желают друг друга, я тоже желаю

знания, полученного в раю — и вот,

к вашему огорчению, голый стебель

вымахал до подоконника.

И что ожидает в конце? Голубой цветок

похожий на звезду. Никогда

не оторваться нам от земли! Не об этом ли

говорят ваши слёзы?

Небо и земля

Где кончается одно, начинается другое.

Сверху — голубая полоса, под ней —

зелёная и золотая, зеленая и темно-розовая.

Джона привлекает горизонт: он хочет

то и другое, он хочет всё сразу.

Крайности просты. Только

середина приводит в замешательство. Середина

лета — всё возможно.

То есть: жизнь никогда не кончается.

Как я могу оставить моего мужа,

в саду, предающегося

такого рода мечтаниям, с вилами в руке,

готовящегося победоносно

объявить об этом своём открытии,

в то время как палящее солнце

застыло неподвижно

целиком поглощенное

пылающими клёнами

на границе сада.

Вечерняя молитва

Некогда я верила в тебя; я посадила смоковницу.

Здесь, в Вермонте, в стране без лета.

Это была проверка: если дерево выживет,

значит ты существуешь.

Следуя моей логике, тебя нет. Или ты пребываешь

исключительно в местах с более теплым климатом,

в жгучей Сицилии, Мексике, Калифорнии,

где выращивают невообразимые

абрикосы и прихотливые персики. Вероятно,

они видят твоё лицо там, в Сицилии; у нас —

разве что подол твоего одеяния.

Я должна заставлять себя

делиться с Джоном и

Ноа выращенными помидорами.

Если где-то в другом мире есть справедливость,

те, кого природа принуждает

к умеренности, должны получить

львиную долю от всех вещей,

предметов вожделения — жадность,

обращенная в хвалу тебе. И никто не восхваляет

ревностней чем я, с такой мучительно сдерживаемой

страстью; никто не достоин больше чем я

сидеть по правую руку, если таковая существует,

вкушая от скоропортящейся, но бессмертной, смоковницы,

которой странствия не под силу.

Преск айл

У каждого в жизни бывает момент или два.

Комната где-нибудь на берегу океана или в горах.

Тарелка с абрикосами на столе, косточки в белой пепельнице.

Как и все образы, эти были условиями соглашения:

солнечный луч на твоей щеке, моя пальцы, прижатые к твоим губам.

бело-голубые стены, бюро с облупившейся краской.

Комната должно быть ещё существует, на четвертом эта

же,с балконом, выходящим на океан.

Квадратная комната, простыня свисает с края кровати.

Она не вернулась обратно в пустоту, в реальность.

В открытое окно струится морской воздух, пахнущий йодом.

Рано утром мужчина кричит мальчику, чтобы тот выходил из воды.

Маленький мальчик — ему должно быть лет двадцать сейчас.

Вокруг твоего лица космы влажных волос с каштановой прядью.

Кисея занавески серебристо мерцает. В тяжелом кувшине — белые пеоны.

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, однако сейчас живет в штате Массачусетс. Автор 14 сборников поэзий и двух поэм, за которые она получила множество наград, в том числе Пулитцеровскую премию, премию Американской академии поэтов и Национальную книжную премию общества критиков.

Напомним, что в прошлом году из-за секс-скандала в Шведской академии наук объявлены лауреаты Нобелевской премии за два года сразу – за 2018 и 2019 года. Ими стали соответственно полька украинского происхождения Ольга Токарчук и австрийский автор Петер Хандке.

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