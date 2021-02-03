Українська
$ 28,06
33,79
  1. Мировые новости
  2. США

Новый космический корабль SpaceX взорвался при посадке: видео

3 февраля, 00:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Космолет будущего" Starship постигла очередная неудача

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX провалила новый тестовый полет корабля Starship SN9, который в будущем планируют использовать для покорения Луны и Марса.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

Девятые по счету испытания, которые проходили 2 февраля, завершились неудачей. Прототип ракеты взорвался при попытке приземления. Причина случившегося пока что неизвестна.

Корабль был запущен со стартовой площадки возле городка Бока Чика в штате Техас. Сейчас там же устанавливают модификацию Starship SN10.

Всего же SpaceX одновременно строит семь различных модификаций космического корабля. Однако для пуска каждой из них необходимо разрешение Федерального управления гражданской авиации США.

В тренде
Умер британский ветеран Том Мур: собрал миллионы для врачей во время пандемии
Реклама

Starship является космическим многоразовым кораблем следующего поколения, который SpaceX надеется использовать для доставки людей на Марс и другие планеты Солнечной системы.

Напомним, что тестовый полет предыдущей версии корабля Starship SN8 тоже оказался неудачным – после запуска ракета попросту не смогла взлететь.

Также мы писали, что первый полет Starship на околоземной орбите Илон Маск анонсировал уже в 2021 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ракета пуск SpaceX Starship
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияПолитика
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об Украине
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об УкраинеУкраина
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета УкраиныСША
Хозяева подарили уборщице свой пентхаус: ее реакция стала хитом (видео)
Хозяева подарили уборщице свой пентхаус: ее реакция стала хитом (видео)Фаново
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мысли
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мыслиСША
Обида на Трампа, вопрос к Байдену и китайская угроза: главные заявления Зеленского в интервью Axios
Обида на Трампа, вопрос к Байдену и китайская угроза: главные заявления Зеленского в интервью AxiosПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять