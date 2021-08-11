Вдвое смертоноснее уханьского вируса. В США обнаружена новая мутация COVID-19

Ученые из США сообщили, что в Нью-Йорке в прошлом году бушевал именно этот вирус. Ему дали название "Йота"

Штамм Йота считают виноватым в критической ситуации, которая была в Нью-Йорке в прошлом году / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Обнаружена новая мутация COVID-19, которая вдвое смертоноснее уханьского. Именно она вызвал критическую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Нью-Йорке в конце прошлого года.

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Об этом сообщает журнал Medical News.

Мутацию виявили ученые из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете, которые недавно опубликовали свои результаты. Назвали они свою находку – "йота".

Как часто убивает Йота

В ходе исследования, которое длилось более полугода, ученые выяснили:

от йота-вируса умирали на 82% чаще, чем от ранее известных вариантов COVID-19;

среди пациентов в возрасте 45-64 года летальность выросла на 46%;

среди заболевших 65-74 лет — на 82%;

люди в возрасте старше 75 лет умирали от йота-вируса на 62% чаще, чем от других мутаций коронавируса.

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Удалось установить, что скорость распространения коронавируса в районе Нью-Йорка, где обнаружили йота-вариант, была значительно выше, чем в других районах. С течением времени она только возрастала — заразность мутации была на 15-25% выше, чем у выявленных ранее вариантов коронавируса. Ученые считают, что йота-вариант может преодолевать иммунитет у ранее переболевших COVID-19 людей в 10% случаев.

История мутаций COVID-19

Это не первая мутация, которой подвергся коронавирус SARS-CoV-2 (более известный нам как COVID-19).

В марте этого года по миру распространялся так называемый британский штамм коронавируса.

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В апреле в Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который, как предполагалось, мог содержать в себе до 40 мутаций.

В мае Индию захлестнула вспышка COVID-19, которую связывали с двойной мутацией вируса.

В марте во Франции зарегистрировали новый штамм коронавируса. Он был обнаружен в историческом регионе Эльзас.