Очевидно, что многие умрут: Илон Маск предупредил об опасности при отправке людей на Марс

Космический корабль Starship, который разрабатывает компания Маска, рассчитанный на 100 человек

Американский предприниматель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что без жертв покорение Марса не обойдется.

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Об этом он сказал в интервью CNN.

По его словам, даже несмотря на всю опасность, желающих принять участие в такой опасной миссии достаточно.

"Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто… Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе", – сказал он.

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Все же Маск считает, что это будет славное приключение и поразительный опыт.

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Космический корабль Starship, который разрабатывает компания Маска, рассчитанный на 100 человек. Уже к 2023 году он может отправиться на Марс.

Мы также сообщали, что первый полет Starship на околоземной орбите Илон Маск анонсировал уже в 2021 году.

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