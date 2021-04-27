Очевидно, що багато помруть: Ілон Маск попередив про небезпеку при відправці людей на Марс

Американський підприємець і керівник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вважає, що без жертв підкорення Марса не обійдеться.

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Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

За його словами, навіть незважаючи на всю небезпеку, охочих взяти участь в такій небезпечній місії досить.

"Очевидно, що багато помруть спочатку. Дістатися туди непросто ... Так, це не для кожного. Ми нікого не змушуємо туди вирушати, все на добровільних засадах", – сказав він.

Все ж Маск вважає, що це буде славна пригода і вражаючий досвід.

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Космічний корабель Starship, який розробляє компанія Маска, розрахований на 100 осіб. Вже до 2023 року він може відправитися на Марс.

Ми також повідомляли, що перший політ Starship на навколоземній орбіті Ілон Маск анонсував вже в 2021 році.

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