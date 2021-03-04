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Осада военных и колючая проволока: Вашингтон готовится к новому штурму Капитолия (фото, видео)

4 марта, 18:16

Виталий Семченко Виталий Семченко

Правоохранители продолжают усиливать меры безопасности

Вашингтон снова в осаде нацгвардийцев – город превратился в военную крепость из-за угрозы новых беспорядков.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Правоохранители американской столицы продолжают усиливать меры безопасности Конгресса. Вокруг здания установлен двухметровый забор с колючей проволокой, а по периметру дежурят вооруженные военные.

Все из-за теории заговора, согласно которой сегодня якобы должна состояться инаугурация Дональда Трампа. Дело в том, что до 1933 года все новоизбранные президенты приносили присягу именно 4 марта. Сторонники движения QAnon верят, что политик сможет вернуться на пост главы государства.

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Напомним, ранее Палата представителей Конгресса отменила запланированное заседание из-за угрозы нового штурма.

6 января, когда в Конгрессе должны были утвердить результаты президентских выборов и, соответственно, победу Джо Байдена, экс-президент Дональд Трамп выступил перед толпой своих сторонников и призвал их не допустить этого. Это привело к беспорядкам и прорыву полицейского кордона перед Капитолием. В результате пятеро человек погибли, а в отношении самого Трампа начали процедуру импичмента.

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США Вашингтон беспорядки Дональд Трамп Конгресс США
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