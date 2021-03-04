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Облога військових і колючий дріт: Вашингтон готується до нового штурму Капітолію (фото, відео)

4 березня, 18:16

Віталій Семченко Віталій Семченко

Правоохоронці продовжують посилювати заходи безпеки

Вашингтон знову в облозі нацгвардійців – місто перетворилося на військову фортецю через загрозу нових безладів.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Правоохоронці американської столиці продовжують посилювати заходи безпеки Конгресу. Навколо будівлі встановлено двометровий паркан з колючим дротом, а по периметру чергують озброєні військові.

Все через теорію змови, згідно з якою сьогодні нібито має відбутися інавгурація Дональда Трампа. Справа в тому, що до 1933 року всі новообрані президенти складали присягу саме 4 березня. Прихильники руху QAnon вірять, що політик зможе повернутися на пост глави держави.

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше Палата представників Конгресу скасувала заплановане засіданнячерез загрозу нового штурму.

6 січня, коли в Конгресі повинні були затвердити результати президентських виборів і, відповідно, перемогу Джо Байдена, екс-президент Дональд Трамп виступив перед натовпом своїх прихильників і закликав їх не допустити цього. Це призвело до заворушень і прориву поліцейського кордону перед Капітолієм. У результаті п'ятеро людей загинули, а щодо самого Трампа почали процедуру імпічменту.

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