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Одним абзацом. Що відбувалося в Конгресі США вночі

7 січня, 07:58

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Зараз на вулицях столиці США ще залишаються учасники протесту

Дебати в Конгресі США 6 січня за результатами виборів були перервані через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося перервати засідання і терміново евакуюватися – у будівлі був розпорошений сльозогінний газ. Під час заворушень відбулися затримання і сутички протестувальників та правоохоронців, є загиблі.

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Що відбувалося:

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Протест почався під будівлею Конгресу США. Ситуація загострилася, коли прихильники чинного президента США Дональда Трампа взяли штурмом головний будинок на Капітолійському пагорбі. Під час заворушень кілька правоохоронців отримали поранення. Не менше ніж 20 демонстрантів були затримані. У поліції уточнили, що більшість з них приїхали в округ Колумбія з інших регіонів. Щонайменше четверо учасників протестів загинули, серед них одна жінка. Пізніше стало відомо, що мер округу Колумбія продовжив надзвичайний стан на 15 дніву відповідь на заворушення в Капітолії. Зараз на вулицях столиці США залишаються протестувальники, поліція відтісняє їх далі від Капітолія. Демократи звернулися до віцепрезидента США Майкла Пенса з проханням застосувати 25-ту поправкудо Конституції і усунути чинного президента Дональда Трампа від влади. Своєю чергою Трамп стверджує, що демократи вкрали у нього перемогу, однак він не зміг підкріпити свої заяви переконливими доказами. Все-таки Конгрес США поновив роботу – там продовжують підтверджувати голоси вибірників. Очікується, що церемонія інавгурації 46-го президента США відбудеться 20 січня.

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

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