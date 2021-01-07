Русский
$ 28,4
34,85
  1. Світові новини
  2. США

Надзвичайний стан на 15 днів продовжили в окрузі Колумбія

7 січня, 06:25

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Зазначенням мера округу, режим надзвичайної ситуації триватиме до 20 січня

Мер округу Колумбія продовжив надзвичайний стан на 15 днів у відповідь на заворушення в Капітолії.

Реклама

Про це повідомляє CNN.

Мер округу Колумбія Мюріел Баузер оголосила, що продовжує строк дії надзвичайного стану до 15 днів через заворушення, які захопили сьогодні будинок Капітолію США.

За словами мер округу, люди, які штурмували Капітолій, "прагнули зірвати слухання в Конгресі, що стосуються прийняття голосів колегії вибірників".

"Люди незадоволені судовими постановами і висновками державних виборчих комісій, і можна очікувати, що деякі люди продовжать свої насильницькі протести до інавгурації", – заявив він.

В тренді
"Сімпсони" давно "передбачили" Майдан в США: до Армагеддону залишилося 13 днів
Реклама

Зазначенням мера режим надзвичайної ситуації триватиме аж до інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка, відповідно до конституції, має відбутися 20 січня.

Нагадаємо, в США перед будівлею Капітолія у Вашингтоні, де повинні були оголосити нового президента США (ймовірно, демократа Джо Байдена) зібралися прихильники Трампа, які проникли в будівлю Конгресу, перешкодивши законодавцям затвердити перемогу демократа.

Всі подробиці в спецтемі Вибори в США 2020

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Дональд Трамп вибори у США Джо Байден
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У США оскаржать результати виборів: Пенс став на сторону Трампа
У США оскаржать результати виборів: Пенс став на сторону ТрампаСША
Пенс просить суд США відхилити позов, що вимагає від нього переглянути підсумки виборів
Пенс просить суд США відхилити позов, що вимагає від нього переглянути підсумки виборівСША
Україна дала добро на злиття Peugeot і FIAT: автовиробник стане 4-м у світі
Україна дала добро на злиття Peugeot і FIAT: автовиробник стане 4-м у світіЕкономіка
Трамп не здається: республіканці спробують оскаржити в Конгресі підсумки голосування Колегії вибірників
Трамп не здається: республіканці спробують оскаржити в Конгресі підсумки голосування Колегії вибірниківСША
"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версіюБокс
Новий рік вже настав! Як світ зустрічає 2021-й (онлайн)
Новий рік вже настав! Як світ зустрічає 2021-й (онлайн)Інші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти