Надзвичайний стан на 15 днів продовжили в окрузі Колумбія

Мер округу Колумбія продовжив надзвичайний стан на 15 днів у відповідь на заворушення в Капітолії.

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Про це повідомляє CNN.

Мер округу Колумбія Мюріел Баузер оголосила, що продовжує строк дії надзвичайного стану до 15 днів через заворушення, які захопили сьогодні будинок Капітолію США.

За словами мер округу, люди, які штурмували Капітолій, "прагнули зірвати слухання в Конгресі, що стосуються прийняття голосів колегії вибірників".

"Люди незадоволені судовими постановами і висновками державних виборчих комісій, і можна очікувати, що деякі люди продовжать свої насильницькі протести до інавгурації", – заявив він.

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Зазначенням мера режим надзвичайної ситуації триватиме аж до інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка, відповідно до конституції, має відбутися 20 січня.

Нагадаємо, в США перед будівлею Капітолія у Вашингтоні, де повинні були оголосити нового президента США (ймовірно, демократа Джо Байдена) зібралися прихильники Трампа, які проникли в будівлю Конгресу, перешкодивши законодавцям затвердити перемогу демократа.

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