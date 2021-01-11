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"Отбелили" вице-президента США: Vogue попал в расистский скандал

11 января, 15:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Цвет кожи Камалы Харрис на одном из фото для обложки оказался значительно светлее, чем в жизни

Популярный американский таблоид Vogue оказался в центре расистского скандала из-за снимков избранного вице-президента США Камалы Харрис для обложки нового тиража журнала.

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Повод для споров вызвала одна из фотографий – на фоне зеленого фона и розовой драпировки. Часть комментаторов в соцсетях посчитала, что из-за размытого эффекта кожа Харрис оказалась более светлой, чем в жизни.

"У Камалы Харрис такая же светлая кожа, как и у других цветных женщин, а Vogue все равно обработал ее для осветления. Черт возьми, что это за бардак с размытием на обложке?"интересуется один комментатор.

"Что за чертовщина. У Анны Винтур (главного редактора Vogue – ред.) действительно не должно быть темнокожих друзей и коллег. Я сниму вице-президента Камалу Харрис бесплатно на свой Samsung, и я на 100% уверен, что это получится лучше, чем обложка Vogue", – возмущается корреспондент New York Times Ваджахат Али.

"Само по себе фото не плохое. Просто оно гораздо ниже стандартов Vogue. Они над этим не заморачивались. Будто домашка, сделанная к утру перед сдачей. Неуважительно", – пишет ЛГБТ-активистка Шарлотта Клаймер.

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И хотя в Vogue утверждают, что не обрабатывали цвет кожи Харрис после фотосъемки и что оба снимка были выбраны именно ее представителями, это не помогли снизить градус общественного негодования.

В редакции Vogue пока не говорят, какое из фото украсит следующую обложку. Однако любопытно, что оба снимка были сделаны темнокожим фотографом Тайлером Митчеллом.

Напомним, что в конце прошлого года Камалу Харрис и избранного президента США Джо Байдена поместили на обложку Time, удостоив их звания "Человека года".

Видео: Сегодня

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США расизм темнокожий Vogue Камала Харрис
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