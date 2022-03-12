Отказались от кровавых алмазов и водки: США ввели новые санкции против России

Также лишилась американской визы жена Пескова – бывшая фигуристка Навка

Навке закрыт въезд в США, как и российской водке, а также алмазам / Коллаж "Сегодня"

США заблокировали Польше возможность передать Украине истребители МиГ-29 и в очередной раз заявили, что и воевать за нашу независимость не будут. Зато 11 марта ввели очередние персональные санкции против группы россиян, а также запрет на импорт алкоголя, что, по мнению Вашингтона, заставит Кремль прекратить бомбить украинские города.

Новые санкцие

"Партнеры, мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности: вводим санкции против 12 членов Госдумы, вводим новый контроль над экспортом предметов роскоши из США и вводим запрет на импорт российского алкоголя, морепродуктов и непромышленных алмазов", – сообщается на странице в твиттере Госдепартамента США.

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В санкционный список США депутатов Госдумы вошли те, кто разработал законопроект о признании так называемых "ЛДНР".

Удар по Пескову

Чуть раньше официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Америка ввела санкции против супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его совершеннолетних детей. Им аннулируются визы США, если они у них были, и заморозят их активы в Америке.

Напомним, Песков женат на бывшей российской фигуристке Татьяне Навке. У него пятеро детей: сын Николай (1990 г.р.) от первого брака, Елизавета (1998 г.р.), Мика (2004 г.р.) и Дени (2008 г.р.) от брака с Екатериной Солоцинской, дочь Надежда от брака с Навкой.

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Санкционная удавка