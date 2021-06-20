Українська
$ 27,17
32,44
  1. Мировые новости
  2. США

Отравление и арест Навального: США готовят новые санкции против России

20 июня 2021 18:40

Виктория Барановская Виктория Барановская

Новый пакет ужесточит ограничения, которые ранее ввели из-за российского оппозиционера – он находится в СИЗО

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый Дом готовит новые санкции против РФ. Их введут из-за отравления и ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в российском СИЗО.

Реклама

Об этом он заявил в эфире CNN.

"Важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального. Сейчас мы находимся в процессе подготовки второго набора санкций, которые будут применены в этой ситуации", - заявил он.

Напомним, в конце апреля против и так отбывающего наказание в колонии общего режима учредителя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального в России возбудили новое уголовное дело за "создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан".

Не пропусти!
Швейцария – Турция: онлайн матча Евро-2020 за выход в плей-офф
Швейцария и Турция попытаются завоевать путевку в плей-офф

В феврале суд принял решение отменить условный срок, к которому Навального приговорили ранее, и применить реальный – 3,5 года колонии общего режима.

Реклама

Ранее мы сообщали, что сайт "Сегодня" вел онлайн-марафон встречи президентов США и РФ в Швейцарии, которая стала главным международным политическим событием первого полугодия-2021. Мы собрали все главные события, заявления Байдена и Путина и комментарии экспертов.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в Женеве
Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в ЖеневеДругие страны
Не было никакой враждебности. Путин о переговорах с Байденом
Не было никакой враждебности. Путин о переговорах с БайденомРоссия
"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть
"Есть только одно опасение": Зеленский о встрече Байдена и ПутинаВласть
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для УкраиныЕвросоюз
Встреча Байдена и Путина – все подробности
Встреча Байдена и Путина – все подробностиСША

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять