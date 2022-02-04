Ответ Кремлю: США начали переброску войск в Европу

Соединенные Штаты начали переброску дополнительных войск в Европу из-за наращивания Кремлем военных сил у границ Украины. В Польшу и Германию перебросят около 2 тысяч американских военных, сообщает CBS.
В Европу были направлены около 2 тысяч солдат, поскольку переговоры с Россией зашли в тупик. Из них около 1700 являются членами пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии — они отправятся в Польшу. Остальные 300 находятся в составе 18-го воздушно-десантного корпуса и отправятся в Германию в штаб совместной оперативной группы.
Официальные лица США, начиная с Байдена, заявляют, что американские войска не будут отправлены в Украину для боевых действий даже при угрозе российского вторжения. Войска США в Украину не направляются.
Далее по теме
Что известно о переброске войск
Ранее президент США Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. Оно является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за скопления войск России вблизи Украины.
Также Байден разъяснил, для чего было одобрено такое решение.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что США способствуют обострению напряженности на континенте.
Также известно, что США привели 8500 военнослужащих в США в повышенную боевую готовность на случай, если будут востребованы силы реагирования НАТО.
Угроза вторжения РФ
- Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации невысока, однако в любой момент все может измениться.
- Также появились новые спутниковые снимки российской техники вблизи границ Украины и на территории оккупированного Крыма.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.