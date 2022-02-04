Відповідь Кремлю: США почали перекидати війська до Європи

Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи через нарощування Кремлем військових сил біля кордонів України. До Польщі та Німеччини перекинуть близько 2 тисяч американських військових, повідомляє CBS.
До Європи було направлено близько 2 тисяч солдатів, оскільки переговори з Росією зайшли в глухий кут. З них близько 1700 членів піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії — вони вирушать до Польщі. Інші 300 перебувають у складі 18-го повітряно-десантного корпусу і вирушать до Німеччини в штаб спільної оперативної групи.
Офіційні особи США, починаючи з Байдена, заявляють, що американські війська не будуть відправлені в Україну для бойових дій навіть за загрози російського вторгнення. Війська США в Україну не направляються.
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Що відомо про перекидання військ
Раніше президент США Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США у Східній Європі. Воно є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через накопичення військ Росії поблизу України.
Також Байден пояснив, навіщо було схвалено таке рішення.
Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що США сприяють загостренню напруженості на континенті.
Також відомо, що США привели 8500 військовослужбовців у стан підвищеної бойової готовності на випадок, якщо будуть затребувані сили реагування НАТО.
Загроза вторгнення РФ
- Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію. Зараз ймовірність значної ескалації невисока, проте будь-якої миті все може змінитися.
- Також з'явились нові супутникові знімки російської техніки поблизу кордонів України та на території окупованого Криму.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі агресії РФ може бути окупований Харків, а також припустився можливість війни у Європі.