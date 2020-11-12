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Папа Франциск поздравил Байдена с победой на выборах и благословил его

12 ноября, 23:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Байден готов работать вместе с Папой Франциском

Папа Франциск поздравил с победой на выборах в США Джо Байдена и благословил его.

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Об этом сообщает Politico.

В свою очередь Байден заявил о желании работать вместе на основе общей веры в достоинство и равенство всего человечества по таким вопросам, как забота о маргинализированных и бедных, преодоление кризиса изменения климата, а также интеграция иммигрантов и беженцев в сообщества.

К слову, Байден станет первым американским президентом-католиком после Джона Ф. Кеннеди в 1960-х годах.

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Франциск конфликтовал с Трампом по ряду вопросов, включая Китай, изменение климата, Кубу и миграцию.

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Ранее мы писали о том, что Майк Помпео уверен, что вскоре произойдет плавная передача власти второй администрации Дональда Трампа.

Также сообщалось, что Джо Байден считает позором отказ действующего президента Дональда Трампа признать свое поражение на выборах, но переход власти уже начался.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Джо Байден Папа Римский Франциск
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